Танцевальная школа

Занятия танцами — это не только один из самых эффективных способов физического развития ребенка, который делает его пластичным, грациозным, ловким и выносливым. Танцы еще и развивают в детях чувство ритма, музыкальность, учат его быть артистичным, открытым, общительным и уверенным в себе.



Чем раньше ребенок начнет осваивать это искусство, тем больших успехов он может добиться. Впрочем, никаких возрастных ограничений не существует, ведь научиться танцевать может абсолютно любой человек.



Это доказывают в Dance Studio DSC - одной из немногих школ в нашем городе, в которой преподают настоящие чемпионы края и Сибири. К вопросу обучения и тренировки здесь подходят более чем серьезно: воспитанники школы регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня, в том числе и международных.



Танцевальный зал площадью в 200 квадратных метров с профессиональным танцевальным паркетом и мощной звуковой аппаратурой обеспечивает максимальную эффективность тренировок.



К обучению принимаются дети уже от четырех лет - как для групповых, так и для индивидуальных занятий. Система индивидуальных занятий давно зарекомендовала себя как эффективная форма обучения, поэтому все профессиональные танцоры рекомендуют включать индивидуальные уроки в общую программу, что ускоряет и повышает качество тренировок.



Все тренеры школы являются дипломированными специалистами с более чем десятилетним стажем работы, многие из них - действующие чемпионы края и других регионов Сибири.

