Танцевальная школа

Спортивные бальные танцы
Это весьма серьезный и безумно красивый вид спорта. Соревнования по спортивным танцам держат танцоров в тонусе и форме, учат выдержке и воспитывают силу воли. В то же время это завораживающе красивое искусство. Соревнования по бальным танцам включают в себя два вида дисциплин: европейские и латиноамериканские танцы. Европейская программа бальных танцев - это медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп. Латиноамериканские танцы — это ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль и джайв. Стоит заметить, что европейскую программу кавалеры танцуют во фраках, а дамы - в бальных платьях в пол. Характер латиноамериканской программы фривольный, а потому костюмы открытые, яркие, свободные.