Dance Studio DSC
Танцевальная школа
Занятия танцами — это не только один из самых эффективных способов физического развития ребенка, который делает его пластичным, грациозным, ловким и выносливым. Танцы еще и развивают в детях чувство ритма, музыкальность, учат его быть артистичным, открытым, общительным и уверенным в себе.

Чем раньше ребенок начнет осваивать это искусство, тем больших успехов он может добиться. Впрочем, никаких возрастных ограничений не существует, ведь научиться танцевать может абсолютно любой человек.

Это доказывают в Dance Studio DSC - одной из немногих школ в нашем городе, в которой преподают настоящие чемпионы края и Сибири. К вопросу обучения и тренировки здесь подходят более чем серьезно: воспитанники школы регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня, в том числе и международных.

Танцевальный зал площадью в 200 квадратных метров с профессиональным танцевальным паркетом и мощной звуковой аппаратурой обеспечивает максимальную эффективность тренировок.

К обучению принимаются дети уже от четырех лет - как для групповых, так и для индивидуальных занятий. Система индивидуальных занятий давно зарекомендовала себя как эффективная форма обучения, поэтому все профессиональные танцоры рекомендуют включать индивидуальные уроки в общую программу, что ускоряет и повышает качество тренировок.

Все тренеры школы являются дипломированными специалистами с более чем десятилетним стажем работы, многие из них - действующие чемпионы края и других регионов Сибири.
Направления
Основным направлением студии являются бально-спортивные танцы, которые включают латиноамериканские: самбу, ча-ча-ча, пасодобль, румбу и джайв, а также европейские танцы: вальс, венский вальс, квик степ, фокстрот, танго.
Спортивные бальные танцы
Это весьма серьезный и безумно красивый вид спорта. Соревнования по спортивным танцам держат танцоров в тонусе и форме, учат выдержке и воспитывают силу воли. В то же время это завораживающе красивое искусство. Соревнования по бальным танцам включают в себя два вида дисциплин: европейские и латиноамериканские танцы. Европейская программа бальных танцев - это медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп. Латиноамериканские танцы — это ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль и джайв. Стоит заметить, что европейскую программу кавалеры танцуют во фраках, а дамы - в бальных платьях в пол. Характер латиноамериканской программы фривольный, а потому костюмы открытые, яркие, свободные.
Венский вальс
Танец входит в европейскую программу соревнований по спортивным бальным танцам. К венскому вальсу относят все быстрые формы вальса в три па, где шаг выполняется на каждую долю такта.
В прошлом вальс являлся самым популярным и распространенным видом парных танцев. Изящный, элегантный и целомудренный, он входил в обязательную программу всех вечеров и балов как при дворе королей, так и в светских салонах.
Своим рождением вальс обязан многим танцам разных народов Европы. Есть в нем элементы и французского средневекового вальса, и чешского матеника, и австрийского лендлера.
Румба
Румба является самым медленным из пяти танцев соревновательной латиноамериканской программы. Танец и музыка румбы происходят от кубинских музыкальных стилей и танцев болеро и сон.

Отличительной особенностью румбы являются плавные движения, соединенные с широкими шагами. Обычно музыка для румбы исполняется в минорном ключе, что подчеркивает драматичность этого танца.

Среди всех бальных танцев румба характеризуется наиболее глубоким эмоциональным содержанием. В ходе своей эволюции румба приобрела многие черты, характерные для блюза. Существует расхожий штамп, что румба — "танец любви".
Ча-ча-ча
Также является частью программы спортивных бальных танцев. Ча-ча-ча возник в процессе эволюции и экспериментов кубинского композитора Энрике Хоррина (Enrique Jorrin, 1926—1987) с Дансоном в 50-х годах XX века. И до сих пор популярен и танцуется на Кубе в кафе и на уличных вечеринках.
Ча-ча-ча во многом схож с румбой, однако музыка, используемая для танца, звучит быстрее и энергичнее, преимущественно в мажорном ладу, и имеет очень выраженное и подчеркнутое обыгрывание первой доли (восьмая, восьмая, четверть — первая доля, так называемое — "ча-ча-ча" или "ча-ча-раз").
Самба
Танец, ставший символом национальной идентичности бразильцев.
Самба обрела мировую известность благодаря бразильским карнавалам. Одна из разновидностей самбы вошла в обязательную пятёрку латиноамериканской программы бальных танцев.
Отличительной особенностью самбы, как и других видов афроамериканской музыки и танцев, является активное использование ударных инструментов.
Для бального танца самба характерны частая смена положений партнеров, подвижность бёдер и общий экспрессивный характер.
Ленина, 10, 4 этаж
Вход с улицы Гоголя
Активны ежедневно: с 9:00 до 22:00
+7 (3852) 72 07 00
dancestudio22@mail.ru

Сайт компании
Назад
Читать дальше
Facebook
Twitter
VK
Odnoklassniki
Instagram
Telegram
Над проектом работали:

Нина Гюнтер и Екатерина Шевырева - текст
Мария Трубина - дизайн
© Amic.ru
Made on
Tilda